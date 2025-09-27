Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya efsane gönderme

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya efsane gönderme geldi. Şahan Gökbakar, “Ben bir AKtörüm” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 12 öğretim görevlisinin görevine son verilmişti.

Sanatçılar, işten atılmalarının Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile ilintili olduğunu öne sürülmüştü.

"BANA DA ‘AK TENEKE’ DİYOR"

Karadağlı’nın, rektörle görüşmesinde görevine son verilen sanatçılar için “Bu kişiler CHP'li belediyelerle çalışıyor. Bana da ‘ak teneke’ diyor. Sizi de Cumhurbaşkanı atadı, bana hakaret sayılıyorsa size de sayılır” dediği ileri sürülmüştü.

“BEN BİR AKtörüm”

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya yönelik efsane videolu gönderme geldi.

"Atarsın müdürüm" diyerek videoyu Şahan Gökbakar Instagram hesabından paylaştı.

Şahan Gökbakar Karadağlı'nın taklidini yaparak videoda "AK" vurgusu yaptığı görüldü.

Şahan Gökbakar, "Ben bir AKtörüm" sözlerini kullandı.

Gökbakar ayrıca, "İstediğini atarım istediğimi atarım" demesi dikkat çekti.

whatsapp-gorsel-2025-09-27-saat-13-50-06-f98b3de0.jpg

ekran-alintisi.jpg

2.jpg

