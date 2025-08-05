Şahan'dan Osimhen göndermesi: Ben Abdürrahim Albayrak mıyım?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şahan'dan Osimhen göndermesi: Ben Abdürrahim Albayrak mıyım?

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarından kendisine gelen Osimhen sorusuna Abdürrahim Albayrak'a göndermede bulunarak cevap verdi.

Şahan Gökbakar, Abdurrahim Albayrak'a 'Osimhen kutusu' üzerinden göndermede bulundu.

"BEN ABDURRAHİM ALBAYRAK MIYIM?"

Galatasaraylı taraftarların Osimhen kutusu alıp almadığını sorması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Evet arkadaşlar, Osimhen kutusu tabii ki aldım. Almaz mıyım? Hem de hatırı sayılır bir miktarda aldım. 2 adet aldım. Bir kendime bir de oğluma... Kaç tane alsaydım? Ben Abdurrahim Albayrak mıyım?" dedi.

Son Haberler
Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi!
Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi!
Ayasofya’ya kundaklama girişimi! Kadının dikkati felaketi önledi
Ayasofya’ya kundaklama girişimi! Kadının dikkati felaketi önledi
Geleceğe nefes oldular
Geleceğe nefes oldular
İsrail vahşetinde korkunç rakamlar! Gazze’de günde ortalama 28 çocuk ölüyor
İsrail vahşetinde korkunç rakamlar! Gazze’de günde ortalama 28 çocuk ölüyor
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi! Bruno Lage ayrılık sinyali verdi
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi! Bruno Lage ayrılık sinyali verdi