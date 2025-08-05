Şahan'dan Osimhen göndermesi: Ben Abdürrahim Albayrak mıyım?

Şahan Gökbakar, Abdurrahim Albayrak'a 'Osimhen kutusu' üzerinden göndermede bulundu.

"BEN ABDURRAHİM ALBAYRAK MIYIM?"

Galatasaraylı taraftarların Osimhen kutusu alıp almadığını sorması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Evet arkadaşlar, Osimhen kutusu tabii ki aldım. Almaz mıyım? Hem de hatırı sayılır bir miktarda aldım. 2 adet aldım. Bir kendime bir de oğluma... Kaç tane alsaydım? Ben Abdurrahim Albayrak mıyım?" dedi.