FOX TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde başrolleri Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk paylaşıyor. Şahane Hayatım dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Şahane Hayatım 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman?

ŞAHANE HAYATIM 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı Şahane Hayatım dizisinin 11. Bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Şahane Hayatım’ın 11. bölümü 17 Ocak Çarşamba yani bu akşam FOX TV’de saat 20:00’da yayınlanacak.

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NEDİR?

Şahane Hayatım, hayata karşı verdiği mücadele ve sırlarla dolu geçmişiyle dikkat çeken Şebnem'in hikayesini anlatmaktadır. Başrollerde Serkan Keskin, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, aşk, entrika, gerilim ve heyecan dolu sahnelerle izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunmaktadır.

Şebnem, hayatının zorluklarına rağmen büyük çaba gösterip şahane bir hayat kurmuş bir kadındır. Ancak geçmişinden gelen sırlar, Niyazi (Serkan Keskin) karakteri aracılığıyla tekrar gün yüzüne çıkar. Şebnem'in hayatına dokunan bu sırlar, cinayet baş komiseri Mesut (Onur Tuna), "zengin koca" anlamına gelen Onur (Yiğit Özşener), Şebnem'e karşı kurnazca planlar kuran Melisa (Nesrin Cavadzade) ve Şebnem'in asıl büyük düşmanı, Onur'un annesi Aysel (Sumru Yavrucuk) arasında karmaşık bir hikayenin fitilini ateşler.