Şahane Hayatım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı Şahane Hayatım dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Şahane Hayatım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Şahane Hayatım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Şahane Hayatım’ın izleyiciyle buluştu. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’un başrolünde olduğu Şahane Hayatım’a dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Şahane Hayatım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman?

Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren Şahane Hayatım dizisinin afişi yayınlandı.

ŞAHANE HAYATIM 2.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı Şahane Hayatım dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu.

Şahane Hayatım’ın 2. bölümü 8 Kasım Çarşamba FOX TV’de yayınlanacak.

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ŞAHANE HAYATIM KONUSU NEDİR?

Şahane Hayatım, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

Şebnem’in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi (Serkan Keskin), şimdi başına sardığı ve çok etkilendiği cinayet baş komiseri Mesut (Onur Tuna), “zengin koca”nın kelime anlamı olan Onur (Yiğit Özşener), Onur’a musallat olmuş ve onu Şebnem’den boşatmaya çalışan Melisa (Nesrin Cavadzade) ve Şebnem’in asıl büyük düşmanı yüceler yücesi, Onur’un annesi Aysel (Sumru Yavrucuk) ile bir kadının kaç cephede savaşabilir? sorusunun cevabı aşk, entrika, gerilim ve heyecan dolu sahnelerle izleyicilerle buluşacak.

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

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