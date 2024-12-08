Sahanın ortasında fenalaşan Bove için flaş karar. İtalya’dan ayrılabilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sahanın ortasında fenalaşan Bove için flaş karar. İtalya’dan ayrılabilir

Fiorentina’nın Inter’e karşı oynadığı maçta sahanın ortasında fenalaşan Edoardo Bove için flaş karar çıktı. Söz konusu karar ile İtalyan orta saha oyuncusu Serie A’dan ayrılabilir.

İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta oynanan Fiorentina - Inter maçında kalp krizi geçiren ve bilinci kapanarak yere yığılan ev sahibi takımın orta saha oyuncusu Edoardo Bove'nin sağlık durumu ve kariyeriyle ilgili önemli bir gelişme meydana geldi.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Bove'ye kalp defibrilatörü takılacak. Ancak İtalya'da futbolcuların defibrilatör ile oynamasına izin verilmiyor. Bu durumda İtalyan futbolcu da tıpkı Christian Eriksen gibi Futbol yaşantısını sürdürebilmek adına Serie A'ya veda etmek zorunda kalacak.

Bonservisi Roma'da bulunan 22 yaşındaki futbolcu, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyiyordu. Bu sezon 14 maça çıkan Edoardo Bove'nin Roma ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son Haberler
İstanbul Avcılar’da seyir halindeki araç alev alev yandı
İstanbul Avcılar’da seyir halindeki araç alev alev yandı
Arda Güler: Gol attığım için mutluyum
Arda Güler: Gol attığım için mutluyum
Ünlü müzisyen Doğan Cem ailesinin sırrını ilk kez açıkladı: Bir daha açıklamayacağım
Ünlü müzisyen Doğan Cem ailesinin sırrını ilk kez açıkladı: Bir daha açıklamayacağım
Artvin'de heyelan Karadeniz Sahil Yolu'nu böyle yuttu: Ekipler açmak için saatlerdir çalışıyor
Heyelan sahil yolunu böyle yuttu! Açmak için saatlerdir çalışıyorlar...
Rusya'dan Esad'la ilgili kritik açıklama
Rusya'dan Esad'la ilgili kritik açıklama