Sahanın ortasında fenalaşan Bove için flaş karar. İtalya’dan ayrılabilir

İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta oynanan Fiorentina - Inter maçında kalp krizi geçiren ve bilinci kapanarak yere yığılan ev sahibi takımın orta saha oyuncusu Edoardo Bove'nin sağlık durumu ve kariyeriyle ilgili önemli bir gelişme meydana geldi.



İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Bove'ye kalp defibrilatörü takılacak. Ancak İtalya'da futbolcuların defibrilatör ile oynamasına izin verilmiyor. Bu durumda İtalyan futbolcu da tıpkı Christian Eriksen gibi Futbol yaşantısını sürdürebilmek adına Serie A'ya veda etmek zorunda kalacak.

Bonservisi Roma'da bulunan 22 yaşındaki futbolcu, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyiyordu. Bu sezon 14 maça çıkan Edoardo Bove'nin Roma ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.