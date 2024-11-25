Sahara Geçidi’nde kar esir aldı: 48 üniversite öğrencisi otobüste mahsur kaldı

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi'nde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 üniversite öğrencisi, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Öğrenciler, güvenli bir şekilde tahliye edilerek Karayolları Misafirhanesi'ne yerleştirildi. Yetkililer, kış aylarında bu güzergahı kullanacak sürücüleri zincir bulundurmaları ve meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Tunceli’de kar esareti: 189 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın’da kar esareti devam ediyor! Kar kalınlığı yarım metreyi aştı