Sahara Geçidi’nde kar esir aldı: 48 üniversite öğrencisi otobüste mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sahara Geçidi’nde kar esir aldı: 48 üniversite öğrencisi otobüste mahsur kaldı

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi'nde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 üniversite öğrencisi Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi'nde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 üniversite öğrencisi, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Öğrenciler, güvenli bir şekilde tahliye edilerek Karayolları Misafirhanesi'ne yerleştirildi. Yetkililer, kış aylarında bu güzergahı kullanacak sürücüleri zincir bulundurmaları ve meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Sahara Geçidi’nde kar esir aldı: 48 üniversite öğrencisi otobüste mahsur kaldı

Sahara Geçidi’nde kar esir aldı: 48 üniversite öğrencisi otobüste mahsur kaldı

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Sahara Geçidi’nde kar esir aldı: 48 üniversite öğrencisi otobüste mahsur kaldı

Sahara Geçidi’nde kar esir aldı: 48 üniversite öğrencisi otobüste mahsur kaldı

Sahara Geçidi’nde kar esir aldı: 48 üniversite öğrencisi otobüste mahsur kaldı

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