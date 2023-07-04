Sahaya giren köpek ortalığı karıştırdı

Tekirdağ Malkara’da düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında oynanan maçta sahaya giren köpek seyircileri güldürdü.

Sahaya giren köpek ortalığı karıştırdı

Malkara 14 Kasım Stadyumu’nda Ahievren ile Batkın takımları arasında oynanan maçta aniden futbol sahasına giren köpeğin yeşil zeminden çıkmak istememesi, eğlenceli anlar yaşattı.

Malkara’da düzenlenen köyler arası futbol turnuvası, uzun yıllardır ilçede yaz aylarının vazgeçilmezi durumunda. Genci, yaşlısı, çocuk, kadın her kesimden gelenler tribünlerde yerini alıyor.

Ahievren’in Batkın’ı 2-1 yendiği maç esnasında renkli görüntüler yaşandı. Müsabakanın ilk yarısı oynandığı sırada sahaya giren köpek sebebiyle karşılaşma kısa bir süre durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği uzaklaştırmak kolay olmadı. Köpek daha sonra sahadan kaçarak uzaklaştı.(İHA)

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