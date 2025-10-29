Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıl dönümü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Şerif, Pakistan halkı adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve kardeş Türk halkına en samimi tebriklerini sunarak, "Onlarca yıldır, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cesur ve dinamik liderliği altında kaydettiği dikkat çekici dönüşüm ve ekonomik canlanması, küresel çapta takdir toplamıştır." ifadelerine yer verdi.

Türk kardeşlerinin başarılarından büyük gurur duyduklarını ve Türkiye’nin ilerleme yolculuğunda sarsılmaz ortaklar olmaya devam ettiklerini belirten Şerif, "Pakistan ve Türkiye’nin, coğrafya ve zamanı aşan inanç, tarih ve kardeşlik bağlarıyla birleştiğinin" altını çizdi. Şerif, şu şekilde devam etti: "İlişkimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilge rehberliği altında, ortak çıkarlarımızın olduğu her alanda zaman içinde kendini kanıtlamış ve kalıcı bağlarımızın geniş potansiyelini ortaya çıkarmak için birlikte çabalarken, yeni bir stratejik ortaklık dönemine girmiştir."