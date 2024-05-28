Sahibi artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Sahibi artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı

ABD'nin marketlerinde satılan Türk ürünlerinin dağıtımını yapan yapan Vintage Food, geçtiğimiz günlerde ABD devi Ziyad Brothers'a satıldı. Vintage Food'un yöneticisi Levent Demirgil, Ziyad Brothers'ın üst düzey yöneticisi konumuna getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev süpermarketlerde her ülkeye ait gıda ürünlerini bulmak mümkün. Bu ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor.

2000'den fazla ürünü ABD'ye getirip marketlere dağıtımını yapan Levent Demirgil sahibi olduğu Vintage Food, artık ABD'li şirket bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Büyük başarılara imza atan Levent Demirgil, Ziyad Brothers'ın üst düzey yöneticilerinden biri oldu. Demirgil'in Akdeniz ülkelerine ait ürünlere marketlerde daha fazla yer vermesi konusunda çalışma yapacağı ifade edildi.

Ziyad Brothers, Vintage Food Corp.''u ne kadar ücrete bünyesine kattığı açıklanmadı. Vintage 1992 yılında kurulmuştu.

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