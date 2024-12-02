sahibinden.com'un üst yönetiminde nöbet değişimi

sahibinden.com Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) görevine Bülent Akar atandı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com'un üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Bülent Akar sahibinden.com'da...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com'un üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Bülent Akar sahibinden.com'da CTO'luk görevini üstlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünden 1991'de mezun olan Akar, ABD'de RPI'da Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Koç Üniversitesinde Executive MBA programını tamamladı.

Teknoloji sektöründe 25 yılı aşkın yazılım geliştirme ve dijital dönüşüm deneyimine sahip olan Akar, 2008-2013 arasında GittiGidiyor/Ebay Türkiye'de Teknoloji ve Ürün Direktörü olarak, 2013-2021 arasında ise Yemeksepeti'nde CTO olarak görev yaptı.

Akar, bu dönemde platformun kullanıcı ve günlük sipariş sayısını önemli ölçüde artırarak kurumun elde ettiği başarılı büyümedeki dijital dönüşüme öncülük etti. Ayrıca, Banabi, Yemek.com ve Global Joker gibi yenilikçi projelerine de liderlik ederek şirketin hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte etkinliğini güçlendirdi.

Akar, 2021'de kurduğu Agada Tech şirketiyle de butik yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunarak pazarlama teknolojileri alanında yenilikçi ürünler üretti.

Kasım ayı itibarıyla sahibinden.com bünyesinde CTO olarak görev alan Akar, şirketin teknoloji altyapısını ve kurumsal bilgi sistemlerini yöneten ve güçlendiren ekibe liderlik edecek.