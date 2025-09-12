Sahibinden satılık kale! Zindanı yemek odası olarak kullanılıyor: Prensese düğün hediyesiydi

Satışa çıkarılan tarihi kale, İskoçya’nın Kuzey Ayrshire bölgesinde, West Kilbride kasabasında yer alıyor.

PRENSESE DÜĞÜN HEDİYESİYDİ

Robert the Bruce ve 2. James ile bağlantılı kale, 1467’de Kral 2. James’in kızı Prenses Mary Stuart’a düğün hediyesi olarak inşa edilmişti. Prenses Mary, Arran Kontu Thomas Boyd ile evlenmişti.

HEM KONUT HEM HAPİSHANE OLARAK KULLANILDI

Yüzyıllar boyunca hem konut hem hapishane olarak kullanılan kale, 19. yüzyılda harabeye dönmüş, 2005’te özel bir restorasyon projesiyle eski görkemine yeniden kavuşturulmuştu.

TAŞ İŞÇİLİĞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Altı katlı kalenin altı geniş yatak odası, dört banyosu, taş işçiliğinin sergilendiği büyük bir salonu, çalışma odası ve kalenin çevresini gören geniş bir balkonu bulunuyor.

ZİNDANI YEMEK ODASI OLARAK KULLANILIYOR

Kalenin en çarpıcı özelliklerinden biri olan zindanı, bugün yemek odası ve bar olarak hizmet veriyor.

TARİHİ DOKUYU YANSITIYOR

Odalar, şömineler ve tarihi dokuyu yansıtan dekorlarla donatılmış durumda. Emlak şirketi Savills, kalenin sadece bir ev değil, “İskoçya tarihinin canlı bir parçası” olduğunu belirtiyor.

Law Castle’ın iç mekan görüntüleri büyük ilgi çekiyor. Tarihi yapı, 1 milyon sterline yeni sahibini bekliyor.

LAW KALESİ TARİHÇESİ

Law Kalesi (Law Castle), İskoçya'nın Kuzey Ayrshire bölgesinde, West Kilbride kasabası yakınlarında, Law Tepesi'nin eteklerinde yer alan tarihi bir kule evdir. 15. yüzyılda inşa edilen bu yapı, İskoçya'nın ortaçağ mimarisinin önemli örneklerinden birini temsil eder ve krallık ailesiyle bağlantıları nedeniyle büyük tarihi öneme sahip.

İNŞAATI VE KÖKENİ

Kale, 1462-1468 yılları arasında inşa edildi. En yaygın kabul gören tarih 1468'dir ve bu yapı, Kral II. James'in (James II of Scotland) en büyük kızı Prenses Mary Stuart'a (Mary of Scotland, James III'ün ablası) düğün hediyesi olarak yaptırıldı. Prenses Mary, Arran Kontu Thomas Boyd ile evlendi. Thomas Boyd, daha sonra ihanet suçlamasıyla sürgüne gönderilmiş ve evlilikleri iptal edildi. Kale, Boyd ailesinin armalarının yer alacağı bir panelle tasarlandı; bu panel, giriş kapısının üzerinde bulunuyordu.

Kalenin tasarımı, dönemin tipik İskoç kule evlerini yansıtır: Dikdörtgen planlı, kalın duvarlı bir yapı olup, bodrum katı kemerli olup dört katlıdır. Çatısı eğimli, yanlarında büyük bacalar var. Topların tanıtılmasından sonra eklenen top delikleri (gunloops), savunma özelliklerini güçlendirmişti. Kale, Law Tepesi'nin yamaçlarında konumlandığı için stratejik bir görüş noktasına sahip; Firth of Clyde ve Arran Adası'nı izlenebiliyor.

KRALLIK BAĞLANTILARI

Law Kalesi, İskoçya kralları Robert the Bruce (Robert I of Scotland) ve II. James ile doğrudan bağlantılıdır. II. James'in kızı Mary'ye hediye edilmesi, kaleyi kraliyet mirasının bir parçası yapar. Prenses Mary, "Savaşçı Prenses" olarak bilinir ve İskoçya'nın Orkney ve Shetland Adaları'nı kazanmasında rol oynamıştır. Kale ayrıca, Thomas Boyd'un armalarıyla süslenmiş olması nedeniyle Boyd ailesinin tarihine de dokunur.

SONRAKİ KULLANIMLARI VE ÇÖKÜŞÜ

Evlilik iptalinden sonra kale, bir hukuk mahkemesi (law court) olarak kullanılmış ve bu nedenle "Law Castle" adını almıştır. Zemin katındaki çukur zindan (pit prison), mahkûmlar için tasarlanmıştı. Yüzyıllar boyunca hem konut hem de hapishane olarak hizmet vermiş, 17. yüzyıla kadar ikamet edilmiştir. O dönemde bir fırtınada çatısı uçmuş ve kale harabeye dönmüştür. 19. yüzyılda tamamen terk edilmiş ve yıkıntı haline gelmiştir.

RESTORASYON VE GÜNÜMÜZ

1980'lerin sonunda Mr. Philips tarafından satın alınmış ve restorasyon çalışmaları başlamıştır. Ancak 2002'de tamamlanmadan el konulmuş, Historic Scotland £116.000 hibe geri almıştı. 2005'te özel bir proje ile kapsamlı bir şekilde restore edilmiş, ortaçağ mimarisi modern konforla birleştirilmiştir. Bugün lüks bir tatil evi olarak kullanılmakta olup, altı yatak odası, dört banyo, büyük salon, çalışma odası, balkon ve zindanın yemek odası/bara dönüştürüldüğü bir yapıya sahiptir. Odalar, şömineler ve tarihi dekorlarla donatılmıştı. Emlak şirketi Savills, kaleyi "İskoçya tarihinin canlı bir parçası" olarak tanımlanıyor.

Law Kalesi, A-listed (koruma altındaki) bir yapıdır ve İskoçya'nın zengin mirasını yansıtan nadir örneklerden biridir.

