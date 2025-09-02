Sahibine teslim edilen lüks yat, 15 dakika sonra battı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir tersanede inşa edilen lüks yat, sahibine teslim edilip, denize indirildikten 15 dakika sonra battı.

Yatın battığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yatta bulunan sahibi ile 2 mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı.

dha-265733-1.jpg

Olay, saat 14.30 sıralarında Ereğli ilçesi kıyılarında meydana geldi. Yaklaşık 5 ayda yapımı tamamlanan ve İstanbul'dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, tersaneden denize indirildikten 15 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatıp, suya gömüldü.

dha-265733-5.jpg

Yatta bulunan sahibi, 2 mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı. İlk bilgilere göre yatın, mühendislik hatası nedeniyle battığı öne sürüldü.

dha-265733-2.jpg

Yatın battığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

