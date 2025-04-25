Sahibinin elinden kaçtı: Deve İstanbul trafiğinin altını üstüne getirdi

Kaynak: İHA

İstanbul Arnavutköy’de sahibinden kaçan deve, trafiği alt üst etti. Otoyolda giden deveyi gören sürücüler ile deveyi bir süre otoyoldan çıkarmak için çaba sarf etti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sahibinden kaçan deveyi yol üzerinde araç ile takip eden vatandaşlar önünü keserek yakaladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'ün Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinden kaçan bir deve yol üzerinde koşmaya başladı. Yolda deve gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde peşine takılarak yakalamaya çalıştı. Bir süre sonra vatandaşlar deveyi araç ile önünü keserek yakaladı. İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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