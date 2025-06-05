Sahibinin elinden kaçtı, kendini Karadeniz’in hırçın sularına bıraktı

Sahibinin elinden kaçtı, kendini Karadeniz’in hırçın sularına bıraktı
Düzenleme: Kaynak: AA

Giresun'da kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan ve daha sonra denize atlayan kurbanlığı, kıyıdaki balıkçı kulübesinde belediye ekipleri yakaladı.

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Sahibinin elinden kaçtı, kendini Karadeniz’in hırçın sularına bıraktı 1

Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi Fatih Camisi mevkisinde kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.

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Sahibinin elinden kaçtı, kendini Karadeniz’in hırçın sularına bıraktı 2

Yolda bir süre de trafiğin ters istikametine ilerleyen kurbanlık, daha sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atladı.

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Sahibinin elinden kaçtı, kendini Karadeniz’in hırçın sularına bıraktı 3

Yaklaşık 20 dakika suda kalan kurbanlık, karaya çıkarak barınaktaki bir balıkçı kulübesine girdi.

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Sahibinin elinden kaçtı, kendini Karadeniz’in hırçın sularına bıraktı 4

Kulübenin kapıları kapatılarak içeride tutulan kurbanlık, ihbar üzerine balıkçı barınağına yönlendirilen belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

Sahibi tarafından kamyonetin kasasına bindirilen kurbanlık, barınaktan götürüldü.

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Sahibinin elinden kaçtı, kendini Karadeniz’in hırçın sularına bıraktı 5
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