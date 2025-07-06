Sahibinin hayatını kurtardı: Dünya bu kahraman köpeği konuşuyor

Valais Kantonu, İsviçre Alpleri'nde cuma günü yaşanan olay, hayvan sevgisi ve sadakatin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Saas-Fee yakınlarındaki Fee Buzulu'nda yürüyüş yaparken yaklaşık 8 metre derinliğindeki bir buzul yarığına düşen talihsiz adamı, küçük dostu Chihuahua kurtardı.

KÖPEK SAHİBİNİ TERK ETMEDİ

Adamın üzerine bastığı kar köprüsü aniden çökünce, kendini buzun içinde sıkışmış halde buldu. Neyse ki yanında bir telsiz vardı ve hemen yardım çağrısında bulundu. Yakındaki bir kişi sinyali alsa da, düşüşün tam yerini belirlemek mümkün olmadı. Bu sırada, küçük Chihuahua sadakatle sahibinin düştüğü yarığın kenarında beklemeyi sürdürdü.

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CHİHUAHUA'NIN ROLÜ BELİRLEYİCİ OLDU

Air Zermatt'a bağlı bir kurtarma ekibi, cuma günü saat 15.00 sularında helikopterle Fee Buzulu'na yöneldi. Geniş ve düzensiz buzul yüzeyinde, küçük yarığı tespit etmek oldukça zordu. Ancak kurtarma uzmanlarından biri, bir taşın üzerinde küçük bir hareketlilik fark etti: İşte o minik Chihuahua oradaydı! Köpek, sahibinin düştüğü deliğin hemen yanında duruyordu.

KAHRAMAN CHİHUAHUA SAYESİNDE TAM İSABET

Chihuahua'nın varlığı sayesinde, kurtarma ekibi kazanın tam yerini hızla belirledi. Halatlarla buzul yarığına inen kurtarıcılar, mahsur kalan adamı başarılı bir operasyonla çıkardı. Hem yaralı adam hem de sadık köpeği, tedavi için Viège Hastanesi'ne nakledildi. Air Zermatt yetkilileri, operasyon boyunca köpeğin yerinden hiç ayrılmadığını ve kurtarma ekiplerinin her hareketini dikkatle izlediğini bildirdi. Şirket, Chihuahua'nın bu tutumunun kurtarma operasyonunun başarısında "belirleyici bir rol oynadığını" vurguladı. Uzmanlar, küçük köpeğin sahibinin hayatını kritik bir anda kurtardığına inanıyor.