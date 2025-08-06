Sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyordu! Ceylan Ertem Heval’e kavuştu

Van'da yaşayan 27 yaşındaki Muğdat Esener, kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Esener'in köpeği sahibinin mezarından bir an olsun ayrılmamıştı.

ÜNLÜ ŞARKICI KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Ölen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpeği ünlü sanatçı Ceylan Ertem sahiplendiğini duyurdu.

Ceylan Ertem, “Heval” adını verdiği sadık dostuna kavuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köpeği sahiplendiğini duyurarak, "Adını heval koydum. Yoldaş, dost demek" ifadelerini kullandı.

Ertem'in ifadeleri şu şekilde;

Birkaç gündür büyük heyecan, biraz da stres içindeydim…

Vefâlı kızımıza ulaşmak için çırpındım durdum.

Ve sonunda kavuştuk.

Hikâyesini hepiniz sahiplendiniz… Bu karanlık günlerde hepimize ışık oldu.

Sadakatiyle, sevgisiyle, bağlılığıyla içimize işledi.

Kaybettiğimiz kardeşimizin de ruhu biraz daha rahattır diye düşünüyorum. Emanetine gözümüz gibi bakacağız.

Bahçede önce biraz kaynaştık, güldük, oynadık…

Sonra hemen veteriner kontrolüne götürdüm. Şimdilik hiç bir aksilik görünmüyor, şükürler olsun.

Bu akşam Hopa’ya doğru yola çıkıyorum.

Ben yokken sevgili Erhan Hoca, ekibi ve kardeşim Musti ona göz kulak olacak.

Günlerdir içimde biriken ne varsa – Cezve, Ares, yaşadığımız onca kayıp – bugün birden döküldü.

Saatlerdir gözyaşlarıma hâkim olamıyorum.

O yüzden ancak şimdi paylaşabiliyorum bu görüntüleri…

Adını ‘heval’ koydum. Yoldaş, dost demek.️

Tek dileğim, tüm çocukların ve tüm hayvanların özgür ve mutlu bir yaşam sürebilmesi…

Çocukların karnı tok, savaşlardan uzak,

hayvanların kuyruklarını neşeyle salladıkları, melekler gibi yaşayıp şifa yaydıkları bir dünyada yaşamaları…

Bunu onlara borçluyuz.