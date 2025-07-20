Şahika Ercümen'den Antalya'da 4 altın birden

Kaynak: AA
Şahika Ercümen'den Antalya'da 4 altın birden

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Şahika Ercümen, 4 dalda altın madalya kazandı.

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda, paletli, ip destekli, paletsiz ve çift paletli sabit ağırlık kategorilerinde 4 altın madalya kazanmayı başardı.

Yarışmaya gelene kadar çok iyi hazırlanamadığını düşündüğünü dile getiren Şahika, "Herhalde biraz eski birikimler biraz da yarışmacı ruhuyla 4'te 4 altın madalya ile yarışmaya devam ettik. Genele baktığımda yorucu geçse de çok başarılı bir turnuvaydı. Bu sene en büyük hedefim, burada yaptığım derecelerin motivasyonuyla Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde yarışarak, ülkemize yeniden madalya kazandırabilmek" diye konuştu.

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Şahika Ercümen, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nın eylül ayında Yunanistan'da yapılacağını kaydetti.

Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası, bugün sona erecek.

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