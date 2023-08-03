Şahika Ercümen'den Türkiye rekoru

Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen, Türkiye serbest dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu oldu.