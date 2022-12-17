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Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 751 düzensiz göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ege ve Akdeniz'de yaptıkları seyirlerde 751 düzensiz göçmeni çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:42
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Sahil Güvenlik 1 haftada 751 düzensiz göçmeni ölüm yolculuğundan kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 751 düzensiz göçmen yakaladı
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Ege ve Akdeniz kıyılarından Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen düzensiz göçmenler, Sahil güvenlik ekiplerinin takibinde. Ekipler eve ve Akdeniz'de yaptıkları seyirlerde ölüm yolculuğuna botlarla çıkan yüzlerce düzensiz göçmeni çıktıkları ölüm yolculuğundan topluyor. Son bir haftada 751 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 09-15 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 23 olayda toplam 751 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır."

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