﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 751 düzensiz göçmen yakaladı

Ege ve Akdeniz kıyılarından Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen düzensiz göçmenler, Sahil güvenlik ekiplerinin takibinde. Ekipler eve ve Akdeniz'de yaptıkları seyirlerde ölüm yolculuğuna botlarla çıkan yüzlerce düzensiz göçmeni çıktıkları ölüm yolculuğundan topluyor. Son bir haftada 751 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 09-15 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 23 olayda toplam 751 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır."