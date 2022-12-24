Mantar toplar gibi denizden kaçak göçmen topluyorlar

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz'den mantar gibi kaçak göçmen topluyor. Bir hafta boyunca seyir halinde olan Sahil Güvenlik ekipleri 28 olaya müdahale etti. İşte bu operasyonda 873 göçmen yakalanarak, İl Göç İdarelerine teslim edildi. Olaylarla ilgili 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 16-22 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 28 olayda toplam 873 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır."