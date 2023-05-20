Sahil Güvenlik denizden yüzlerce kaçak göçmenİ kurtardı

Yeniçağ/ Erhan SONGÜR
Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz''de yaptıkları operasyonlarda yüzlerce kaçak göçmeni denizden topladı. Botlardaki 587 kişi Ege ve Akdeniz'in hırçın dalgalarından kurtardı, İl Göç İdarelerine teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı''nın sosyal medya sayfasından şu açıklama yapıldı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 12-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 22 olayda toplam 587 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."