Sahil Güvenlik dizisinin yıldızı! Doğallığıyla galaya damgasını vurdu

90’lı yıllara damgasını vuran Sahil Güvenlik dizisiyle hafızalara kazınan ünlü Kanadalı oyuncu Pamela Anderson, Met Gala’ya makyajsız haliyle damga vurdu.

MAKYAJ YAPMAMASININ ARDINDAKİ ACI HİKAYE

Bir süre ünlü oyuncunun makyaj sanatçılığını yapan Alex Vogel, 2019'da meme kanserinden yaşamını yitirmişti. Bu kaybın ardından Anderson, Elle dergisine verdiği bir röportajda, “O, en iyisiydi. Onu kaybettiğimden beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamak benim için daha iyi" ifadelerini kullanmıştı.

SADELİĞİYLE GALAYA DAMGASINI VURDU

Makyajsız büyük etkinliklere de katılan ünlü oyuncu bu sefer Met Gala'da ortaya çıktı. 5 Mayıs Pazartesi günü New York City’de Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte oyuncu, payetler ve kristallerle süslenmiş göz alıcı bir Tory Burch elbise ile boy gösterdi.

Son dönemde benimsediği sade güzellik anlayışına uygun olarak, makyajını da minimumda tutarak pembe tonlarda allık ve hafif bir ruj tercih eden Anderson sosyal medyada beğeni topladı.