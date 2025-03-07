'Sahil Güvenlik' dizisinin yıldızı hayatını kaybetti! Ölüm nedeni dehşete düşürdü

‘Sahil Güvenlik’ dizisiyle tanınan ve ‘Kara Şimşek’ yıldızı David Hasselhoff’un eski eşi olan Pamela Bach Hollywood Hills’deki evinde ölü bulundu. Los Angeles Adli Tıp Kurumu ünlü ismin ölüm nedeninin intihar olduğunu açıkladı.

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Pamela Bach, Los Angeles'taki 2 milyon dolarlık evinde kendine ait bir silahla vurulmuş halde bulundu. Yetkililer, olay yerinde bir intihar notu bulunmadığını belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

David Hasselhoff'un temsilcisi, "Ailemiz, Pamela Hasselhoff'un vefatından derin üzüntü duyuyor. Bu zorlu dönemde bize gösterilen sevgi ve desteğe minnettarız, ancak mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

KIZI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Pamela Bach ve David Hasselhoff’un modellik yapan kızları Hayley, annesinden haber alamayınca endişelenerek eve gitti ve annesinin cansız bedenini buldu.