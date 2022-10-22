﻿Sahil Güvenlik Ege ve Akdeniz'de 35 olaya müdahale etti. 963 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler Ege ve Akdeniz'de yaptığı taramalarda 35 olaya müdahale etti. 963 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 14–20 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 35 olayda toplam 963 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."