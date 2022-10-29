﻿Sahil Güvenlik Ege ve Akdeniz'de 55 olaya müdahale etti. 1596 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabinda şu açıklama yapıldı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 21–27 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 55 olayda toplam 1.596 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."
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