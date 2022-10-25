Datça'da 64 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.00 sıralarında, Datça açıklarında göçmen olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, üç ayrı can salı içerisindeki 64 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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