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Datça'da 64 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:30
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Sahil Güvenlik ekipleri Datça açıklarında 64 göçmeni ölümden kurtardı

Datça'da 64 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.00 sıralarında, Datça açıklarında göçmen olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, üç ayrı can salı içerisindeki 64 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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