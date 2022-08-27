Yakala yakala bitmiyor Sahil Güvenlik 1 haftada 1406 düzensiz göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler Ege ve Akdeniz'de operasyon üzerine operasyon düzenliyor. Ekipler bir haftada 45 olaya müdahale etti Bin 406 düzensiz göçmenle, 15 organizatör yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabında şu açıklama yapıldı

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 19-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 45 olayda toplam 1.406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."