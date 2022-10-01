﻿Sahil Güvenlik'ten düzensiz göçmen operasyonu. 1231 kişi ölüm yolculuğundan kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz'de ölüm yolculuğuna çıkan düzensiz göçmenlere yönelik operasyanlarda 39 olaya müdahale etti. İşte o operasyonlarda 1231 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın olayla ilgili operasyonlarla ilgili yapılan açıklama şöyle
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 23-29 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 39 olayda toplam 1.231 düzensiz göçmen, 6 göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır.”
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