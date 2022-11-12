Sahil Güvenlikten düzensiz göçmen operasyonu. Sahil Güvenlik ekipleri bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1183 düzensiz göçmen yakaladı, üç göçmen kaçakçısı da adliyeye sevk edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 04–10 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 39 olayda toplam 1.183 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."