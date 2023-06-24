Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen operasyonu

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz'de kaçak göçmenler çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı. 580 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen operasyonu

Yeniçağ/Erhan SONGÜR

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz'de yaptıkları operasyonlarda 25 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 580 kaçak göçmen çoluk çocuk çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı. Lastik botlardan alınan kaçak göçmenler İl Göç idarelerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı''nın sosyal medya sayfasından şu açıklama yapıldı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 16-22 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 25 olayda toplam 580 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."

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