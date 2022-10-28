28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sahil Güvenlik'ten martı operasyonu. Karaya getirilen martının ağzındaki olta kancasından kurtarıldı

Sahil Güvenlik'ten martı operasyonu. Karaya getirilen martının ağzındaki olta kancasından kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri ağzına olta kancası saplanmış halde bulunan martıyı kurtardı. Veteriner hekim de martıyı ağzındaki kancadan kurtrarak, doğaya salındı

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:11
Takip Et

Sahil Güvenlik'ten martı operasyonu. Karaya getirilen martının ağzındaki olta kancasından kurtarıldı

Sahil Güvenlik'ten martı operasyonu. Karaya getirilen martının ağzındaki olta kancasından kurtarıldı
+
Aa
-

Sahil Güvenlik ekiplerinden martı kurtarma operasyonu

Ağzına balık oltasının kancası takılan Martı denizden alınarak, karaya getirildi.

Veteriner hekim tarafından ağzındaki kanca çıkarılan martı doğaya salındı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfasında kurtarma operasyonuyla ilgili fotoğraflar paylaşıldı ve şunlar belirtildi:

"TCSG-12 personeli tarafından ağzına olta kancası saplanmış halde bulunan martı, veteriner hekim tarafından tedavi edilerek doğal yaşamına bırakılmıştır. Her can, her canlı bizim için önemlidir."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
3
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
4
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
5
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
6
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
7
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
﻿Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon
﻿Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon
﻿Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon
﻿Rusya Türkiye'yi örnek almadı politika faizini yüzde 7,5'te sabit tuttu
﻿Rusya Türkiye'yi örnek almadı politika faizini yüzde 7,5'te sabit tuttu
﻿Rusya Türkiye'yi örnek almadı politika faizini yüzde 7,5'te sabit tuttu
﻿İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu geçti
﻿İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu geçti
﻿İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu geçti
﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor
﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor
﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.