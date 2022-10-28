Sahil Güvenlik'ten martı operasyonu. Karaya getirilen martının ağzındaki olta kancasından kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerinden martı kurtarma operasyonu
Ağzına balık oltasının kancası takılan Martı denizden alınarak, karaya getirildi.
Veteriner hekim tarafından ağzındaki kanca çıkarılan martı doğaya salındı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfasında kurtarma operasyonuyla ilgili fotoğraflar paylaşıldı ve şunlar belirtildi:
"TCSG-12 personeli tarafından ağzına olta kancası saplanmış halde bulunan martı, veteriner hekim tarafından tedavi edilerek doğal yaşamına bırakılmıştır. Her can, her canlı bizim için önemlidir."
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