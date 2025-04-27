Sahil şeridini mesken tutan seyyar satıcılara operasyon düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sahil şeridini mesken tutan seyyar satıcılara operasyon düzenlendi

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde yaya kaldırımını işgal eden seyyar satıcılara yönelik büyükşehir zabıta ekipleri operasyon düzenlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde yaya kaldırımını işgal eden seyyar satıcılara yönelik büyükşehir zabıta ekipleri operasyon düzenlendi. 12 tezgaha el konulurken, direnenlere polis müdahale etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Mudanya sahilde yaz sezonu öncesi seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Yaya kaldırımını işgal eden ve seyyar tezgah açanlara imkan vermeyen ekipler, polis desteğiyle sık sık operasyon gerçekleştiriyor. İşportada midyeden kıyafete, oyuncaktan meyveye kadar birçok satıcıyı sahilden kaldıran zabıta ekiplerine direnenler oldu.

60 polis ve zabıtanın katıldığı operasyonda 12 tezgaha el konulurken, yaya kaldırımını işgal edenlere idari yaptırım uygulandı. Seyyar satıcılar için de tespit tutanağı düzenlenip encümene sevk kararı alındı. Bu kişilere yaklaşık 3 bin lira da pazar cezası kesiliyor.

Büyükşehir ekipleri, Mudanya, Güzelyalı, Gemlik, Kumla, Kurşunlu gibi sahil bandında seyyar satıcıları izin verilmeyeceğini ifade ederken, zabıtaya zorluk çıkaran iki kişi ise polislerce sakinleştirildi.

Oyuncak satan bir kadın da ekiplere tepki gösterirken yarın yine geleceğini söyledi.

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