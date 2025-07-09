Sahil yolunda 3'ncü ölüm

Kaynak: DHA
Sahil yolunda 3'ncü ölüm

Van Erciş’te motosiklet otomobile çarptı. Meydana gelen feci kazada 18 yaşındaki sürücü Musab Kaya, hayatını kaybetti. Görgü tanıkların aynı yerde son 2 ayda 3 kişinin kaza sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Erciş ilçesinde sahil yolunda meydana geldi. İlçe merkezi istikametine giden Musab Kaya yönetimindeki 65 ACM 246 plakalı motosiklet, seyir halinde olan Baran Çakan yönetimindeki 34 FBG 837 plakalı otomobile yandan çarptı. Kask taktığı görülen ağır yaralı Kaya, Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaya, burada hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken; vatandaşlar, son 2 ayda 3 kişinin aynı bölgede hayatını kaybettiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

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