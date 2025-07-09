Sahil yolunda 3'ncü ölüm! Motosiklet otomobile çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahil yolunda 3'ncü ölüm! Motosiklet otomobile çarptı

Van Erciş’te motosiklet otomobile çarptı. Meydana gelen feci kazada 18 yaşındaki sürücü Musab Kaya, hayatını kaybetti. Görgü tanıkların aynı yerde son 2 ayda 3 kişinin kaza sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Erciş ilçesinde sahil yolunda meydana geldi. İlçe merkezi istikametine giden Musab Kaya yönetimindeki 65 ACM 246 plakalı motosiklet, seyir halinde olan Baran Çakan yönetimindeki 34 FBG 837 plakalı otomobile yandan çarptı. Kask taktığı görülen ağır yaralı Kaya, Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaya, burada hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken; vatandaşlar, son 2 ayda 3 kişinin aynı bölgede hayatını kaybettiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

otomobile-carpan-motosikletin-surucusu-m-806861-238943.jpg

otomobile-carpan-motosikletin-surucusu-m-806862-238943.jpg

otomobile-carpan-motosikletin-surucusu-m-806863-238943.jpg

Son Haberler
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden almak istiyor: Sağ bek kapışması
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden almak istiyor: Sağ bek kapışması
Park kazası dehşete dönüştü! Ölümden kıl payı kurtuldular
Park kazası dehşete dönüştü! Ölümden kıl payı kurtuldular
Somali askeri eğitim kampına bombalı intihar saldırısı!
Somali askeri eğitim kampına bombalı intihar saldırısı!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na üç Türk takımı katılacak
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na üç Türk takımı katılacak
Özgür Özel o iddialara tek tek yanıt verdi!
Özgür Özel o iddialara tek tek yanıt verdi!