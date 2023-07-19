Sahil yolunda bikinili kızlar arabanın üstünde dans etti. Hikayenin sonu karakolda bitti

İstanbul trafiğinde ağızları açık bırakan olay yaşandı. İki kadın arabanın tavan penceresinden (sunroof) çıkıp iç çamaşırlarıyla twerk yaptı.

Sahil yolunda bikinili kızlar arabanın üstünde dans etti. Hikayenin sonu karakolda bitti

Pendik sahil yolunda iki kadından biri seyir halindeki aracın tavan penceresinden (sunroof) diğeri ise kapı penceresinden tavana doğru yükselerek iç çamaşırları ile dans etti.

Akıllara durgunluk veren videoda kadınlardan biri aracın camından diğeri ise sunroof'tan çıkarak twerk yapması dakikalarca sürdü.

İç çamaşırlarıyla oldukları görülen kadınlar, çevredeki araçlarda yolculuk yapan diğer insanlar tarafından videoya alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

Görüntüler üzerinden harekete geçen polis ekipleri aracın plakasından sahibine ulaştı. Aracın sürücüsü Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Araç sürücünün ifadesi alınırken, araç ise bir süreliğine trafikten men edildi.

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