Sahilde dehşet: 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Sahilde dehşet: 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Sahilde ağır yaralı bulunan altı aylık bir bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis cinayet soruşturması başlattı.

Yeni Zelanda’nın Foxton Beach kasabasında geçen pazar sabahı saat 05.30 sularında Seabury Avenue üzerindeki bir evde ağır yaralı halde bulunan altı aylık bebek, önce Palmerston North Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Auckland’daki Starship Hastanesi’ne hava yoluyla sevk edilen bebek, burada tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

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CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Yeni Zelanda Merkezi Bölge Soruşturma Müdürü Kıdemli Dedektif Başçavuş Michael Deegan, olayla ilgili olarak birçok kişiyle görüşüldüğünü ve adli uzmanlarla birlikte çalışıldığını açıkladı. Olayın yaşandığı evdeki inceleme tamamlanırken, polisin cinayet soruşturması yürüttüğü bildirildi. Deegan, çocuğun nasıl yaralandığını belirlemek için tıbbi uzmanlarla iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

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