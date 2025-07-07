Sahilde maganda dehşeti: Sevgilisine laf attıkları turisti bıçakladılar

Fransa’nın Bordeaux kenti yakınlarındaki sahil kasabası Mimizan’da 5 Temmuz Cumartesi gecesi saat 01.00 sularında yaşanan bir olay tatil keyfini kana buladı. Ouest-France ve France Bleu gazetelerine göre, tatilde olan yirmili yaşlardaki Belçikalı bir genç, kız arkadaşına laf atan üç Fransız gence tepki gösterdi. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay yerindeki bir bara yakın mesafede, Belçikalı genç cebinden çıkardığı bıçakla tartışmanın taraflarından birini ağır şekilde yaraladı. Yaralı genç, olay yerine hızla ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu bildirilen genç, yapılan müdahaleler sonrası hayata tutundu.

Belçikalı zanlı tutuklandı ve salı günü hâkim karşısına çıkacak. Üç Fransız genç ise toplu şiddet suçlamasıyla ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılacak.