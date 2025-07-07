Sahilde maganda dehşeti: Sevgilisine laf attıkları turisti bıçakladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Sahilde maganda dehşeti: Sevgilisine laf attıkları turisti bıçakladılar

Sahilde bulundukları sırada sevgilisine laf atan 3 kişiye tepki gösteren genç, magandalar tarafından bıçaklandı. Mağdur doktorların uğraşları sayesinde hayata dönerken, maganda ise tutuklandı.

Fransa’nın Bordeaux kenti yakınlarındaki sahil kasabası Mimizan’da 5 Temmuz Cumartesi gecesi saat 01.00 sularında yaşanan bir olay tatil keyfini kana buladı. Ouest-France ve France Bleu gazetelerine göre, tatilde olan yirmili yaşlardaki Belçikalı bir genç, kız arkadaşına laf atan üç Fransız gence tepki gösterdi. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay yerindeki bir bara yakın mesafede, Belçikalı genç cebinden çıkardığı bıçakla tartışmanın taraflarından birini ağır şekilde yaraladı. Yaralı genç, olay yerine hızla ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu bildirilen genç, yapılan müdahaleler sonrası hayata tutundu.

Belçikalı zanlı tutuklandı ve salı günü hâkim karşısına çıkacak. Üç Fransız genç ise toplu şiddet suçlamasıyla ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılacak.

ekran-resmi-2025-07-07-14-46-23.png

Son Haberler
30 Ülke, Tek Gönül: Şavşat’ta Tasavvuf Festivali!
30 Ülke, Tek Gönül: Şavşat’ta Tasavvuf Festivali!
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kadın kaçtı, silahlı şoför kovaladı!
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kadın kaçtı, silahlı şoför kovaladı!
Kulüp açıkladı! Merih Demiral Alanyaspor'da
Kulüp açıkladı! Merih Demiral Alanyaspor'da
Mağarada kazılar yeniden başladı: 150 bin yıllık sırlar gün yüzüne çıkıyor
Mağarada kazılar yeniden başladı: 150 bin yıllık sırlar gün yüzüne çıkıyor
Faydaları saymakla bitmiyor! Kekik hasadı başladı
Faydaları saymakla bitmiyor! Kekik hasadı başladı