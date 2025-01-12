Sahilde ölü yunus buldu

Zonguldak'ta bir maden işçisi, sahilde karşılaştığı ölü yunusu kıyıya taşıdı. Yunusun ölüm sebebi ise ekiplerin yapacağı çalışma ile belirlenecek.

Kapuz Caddesi üzerindeki Uzunkum sahilinde balık tutmaya giden Karabüklü madenci Erdi Arslan, sahilde bir yunus karşılaştı. Arslan, yunusun karaya vurduğunu fark edince hemen durumu inceledi. İlk belirlemelere göre, yunusun kayalıklara çarparak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Yunusu kıyıya taşıyan Arslan, ekiplere haber verdi. Yunusun kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan çalışma ile belirlenecek.