Sahilde şezlong görevlisiydi! Polisin tuzağına düştü!

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da suça karışan firari hükümlünün Bodrum Gümbet'te kayıtsız olarak kaldığı ve bir otelde sahilde şezlong görevlisi olarak çalıştığı belirlendi. Yapılan incelemede şahsın, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması ile Mala Zarar Verme suçlarından 7 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için Bodrum'a geçti. Ekipler, bölgede turist gibi dolaşarak S.K.'yi izlemeye aldı. Yapılan planlı operasyonla şahıs kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yakalanan S.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.