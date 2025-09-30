Sahile çekildi SAT komandoları alarma geçti. Trabzonlu balıkçılar denizin ortasında buldu

Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçılar denizde şu ana kadar hiç görmedikleri bir deniz aracını görünce bunu teknelerine bağlayarak kıyıya çekti. Deniz aracı ile ilgili yapılan ihbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelirken, insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi.

Yapılan ilk incelemelerde, bomba yüklü olabileceği tespit edilen insansız deniz aracı, güvenli alana çekildi. Uzman SAT ekiplerinin incelemesi insansız deniz aracı ile ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'nın Karadeniz'deki savunma kapasitesini artırmak amacıyla verilen "Wasp" ve "Snapper" adlı kamikaze tipi insansız deniz araçlarına benzeyen araç, Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı yürüttüğü etkili operasyonları desteklemek için tasarlandığı biliniyor.

Ukrayna'nın bu insansız deniz araçları ile Rus donanmasına ait çok sayıda gemiye zarar vererek veya kullanılamaz hale getirerek Karadeniz'deki dengeyi kendi lehine çevirdiği belirtiliyor.