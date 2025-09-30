Sahile çekildi SAT komandoları alarma geçti. Trabzonlu balıkçılar denizin ortasında buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından menşei belirsiz bir insansız deniz aracı bulundu. Esrarengiz tekneyi balıkçılar sahile kadar çekti. Bomba yüklü olabileceği şüphesi üzerinde insansız deniz aracını SAT komandoları incelemeye aldı.

Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçılar denizde şu ana kadar hiç görmedikleri bir deniz aracını görünce bunu teknelerine bağlayarak kıyıya çekti. Deniz aracı ile ilgili yapılan ihbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelirken, insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi.

aw548604-03.jpg

Yapılan ilk incelemelerde, bomba yüklü olabileceği tespit edilen insansız deniz aracı, güvenli alana çekildi. Uzman SAT ekiplerinin incelemesi insansız deniz aracı ile ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'nın Karadeniz'deki savunma kapasitesini artırmak amacıyla verilen "Wasp" ve "Snapper" adlı kamikaze tipi insansız deniz araçlarına benzeyen araç, Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı yürüttüğü etkili operasyonları desteklemek için tasarlandığı biliniyor.

aw548604-02.jpg

Ukrayna'nın bu insansız deniz araçları ile Rus donanmasına ait çok sayıda gemiye zarar vererek veya kullanılamaz hale getirerek Karadeniz'deki dengeyi kendi lehine çevirdiği belirtiliyor.

aw548604-01.jpg

aw548604-05.jpg

aw548604-06.jpg

aw548604-03-001.jpg

aw548604-04.jpg

Son Haberler
Sürücüler dikkat! Sağanak ve sis Bolu Dağı’nı felç etti: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
Sürücüler dikkat! Sağanak ve sis kritik geçişi felç etti...
Fatih Atik'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayında yanlışlıkla kendisini eleştirdi
Fatih Atik'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayında yanlışlıkla kendisini eleştirdi
İstanbul'da yük indirme kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
İstanbul'da yük indirme kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Medeniyetler şehrinde bulundu! Tam 7 bin yıllık! Kazılan toprağın altından çıktı
Medeniyetler şehrinde bulundu! Tam 7 bin yıllık! Kazılan toprağın altından çıktı
TÜİK duyurdu, gerileme dikkat çekti: İthalat ve ihracatta azalış!
TÜİK duyurdu, gerileme dikkat çekti: İthalat ve ihracatta azalış!