Sahillerde köpek balığı paniği! İki plaj kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Sahillerde köpek balığı paniği! İki plaj kapatıldı

Avustralya'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan köpek balığı saldırısı sonucu iki plaj kapatıldı. New South Wales eyaleti yetkilileri, büyük beyaz köpek balığını helikopter ve dronlarla arıyor.

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan köpek balığı saldırısı sonucu iki plaj kapatıldı.

ABC News'ün haberine göre, 57 yaşındaki Mercury Psillakis, Sydney'deki Long Reef Plajında sörf yaparken köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, Psillakis'in sörf tahtasındaki izlerden, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.

Dronlar ve helikopter aracılığıyla köpek balığını arama çalışmalarına başlayan yetkililer, güvenlik tedbiri olarak Long Reef ve yakınlardaki Dee Why Plajlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.

Son Haberler
Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı: 3 yaralı var
Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı: 3 yaralı var
İspanya'da gündem Alperen Şengün: 'Performansı akıl almaz!'
İspanya'da gündem Alperen Şengün: 'Performansı akıl almaz!'
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (7 Eylül 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (7 Eylül 2025)
Balkondan düşen bebek yaralandı
Balkondan düşen bebek yaralandı
Ünlü aktivist havalimanı gözaltına alındı
Ünlü aktivist havalimanı gözaltına alındı