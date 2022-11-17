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Türkiye Kupası'nı kazanan Şahinbey Ampute Futbol Takımı

Van'da düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda, rakiplerini yenen Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kupayı müzesine götürdü.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:34
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Şahinbey Ampute Futbol Takımı Türkiye Kupası'nı kazandı

Türkiye Kupası'nı kazanan Şahinbey Ampute Futbol Takımı
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Van Valiliği ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, Ampute Futbol Süper Ligi ile Ampute Futbol 1. Ligi'ndeki 6 takım katıldı.

Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan final maçında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü rakibi Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'nü 6-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Arif Ölmez, maçın ardından yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da başlayan Türkiye Kupası maçlarının tamamlandığını söyledi.

Çok heyecanlı ve çekişmeli maçlara şahit olduklarını anlatan Ölmez, "Bugün finale yakışır bir maç izledik. İki hafta sonra ligler başlayacak. Şimdiden bütün takımlarımıza başarı diliyorum. Sakatlıktan uzak, centilmenlik ruhuna uygun bir sezon geçirmeyi diliyorum. Şampiyon olan takımımızı kutluyorum." diye konuştu.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, kupayı Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu birlikte kaldırdı.

İkinci olan Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'ne kupasını Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çeliker ve Arif Ölmez verdi.

Üçüncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'un elinden kupasını aldı.

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