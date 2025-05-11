Şahinbey Ampute şampiyonluğa çok yakın

Kaynak: İHA
Şahinbey Ampute şampiyonluğa çok yakın

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 7-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Ligdeki istikrarlı çıkışını Sakarya karşısında da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip, karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek sahadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ŞAMPİYONLUK YAKIN

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, "Aldığımız her galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu hafta da Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldik. Sakarya ligimizin güçlü takımlarından birisi. İki takım arasındaki kıyasıya mücadele de galip gelen taraf biz olduk. Şampiyonluğa

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