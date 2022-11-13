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Van'da Türkiye Kupası’nda kıyasıya mücadele başladı

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda ilk gün sona erdi

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 21:09
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Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup etti

Van'da Türkiye Kupası’nda kıyasıya mücadele başladı
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Ampute Futbol Türkiye Kupasında ilk gün karşılaşmaları sona erdi.
Van Valiliği ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından İpekyolu Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun ilk maçında Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü 3-1 yendi. İkinci maçta ise Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup etti.
Organizasyon yarın oynanacak iki maçla devam edecek.


 

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