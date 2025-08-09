Şahinbey Belediyesi’nden gençlere ücretsiz İngilizce eğitimi

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından Millet Kütüphanesi'nde hayata geçirilen İngilizce Kulübü, bölgedeki çocuklar ve gençler için önemli bir eğitim fırsatı sunuyor.

Kulüpte her yaş grubuna uygun etkinlikler düzenleniyor. Sabah saatlerinde A1-A2 seviyesindeki çocuklar, öğleden sonra ise B2-C1 seviyesindeki gençler eğitim alıyor. Kulüp ortamında yalnızca İngilizce konuşulmasına özen gösteriliyor. Eğitmen, öğrencilerine çeşitli sorular yönelterek onların İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

"İNGİLİZCE ÖĞRENMEDE ÇOK ÇABUK İLERLİYORLAR"

Kulüp çalışmalarıyla ilgili bilgi veren eğitmen Halime Gök, "Çocuklarımız aslında çok bilgiliydi, ancak konuşma konusunda kendilerini yetersiz hissediyorlardı. Bu ortamda özgüven kazandılar, İngilizce öğrenmede çok çabuk ilerliyorlar. Bir önceki haftada öğrendiklerini sonraki hafta kendileri tekrar ediyor. Bu da gelişimlerinin ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor" dedi.

"İNGİLİZCEYİ ÖĞRENEMEYECEĞİMİZİ SANIYORDUK AMA HOCAMIZIN GÜZEL ANLATIMIYLA KOLAY OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Katılımcı öğrencilerden 12 yaşındaki Zeynep Beyripolat, "Hocamız konuları tahtada anlatıyor, sonra birlikte işliyoruz. Dersin sonunda oyunlar oynuyoruz ve çok mutlu bir şekilde eve dönüyoruz. İngilizceyi öğrenemeyeceğimizi sanıyorduk ama hocamızın güzel anlatımıyla kolay olduğunu fark ettik. Derslerde hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, kurstan duydukları memnuniyeti dile getirerek kursun devam etmesini istediklerini ve bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı'na teşekkür ettiklerini belirtti.