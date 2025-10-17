Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu projede dar gelirli vatandaşlara faizsiz ve uygun taksitlerle konut imkânı sunuluyor. Vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayan Tahmazoğlu, taksitlerin 2027 yılının Ocak ayında başlayacağını ve aylık ödemelerin 14 bin TL’den itibaren olacağını açıkladı. Proje, Şahinbey Belediyesi’nin kendi finansman modeliyle yürütülüyor ve faizsiz, banka aracısız ödeme sistemi uygulanıyor.

Başkan Tahmazoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız hiçbir banka ya da kredi yüküne girmeden, doğrudan belediyemiz aracılığıyla ev sahibi olabilecek. Bizim tek amacımız her bir hemşerimizin güvenli, huzurlu bir yuvada yaşamasını sağlamak." dedi.

Başkan Tahmazoğlu, konut maliyetinin yüzde 20’si olan 420 bin TL peşinatın dört eşit taksitte ödeneceğini ve ilk taksitin 2026 Ocak ayında başlayacağını belirtti. Diğer taksitlerin 2026 yılının Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödeneceğini ifade etti. Vatandaşların bu yıl içinde ve 2026 yılında peşinat dışında hiçbir ödeme yapmayacağını vurgulayan Tahmazoğlu, konutların 2026 yılının sonunda teslim edileceğini ve taksitlerin eve taşındıktan sonra başlayacağını söyledi.