Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu

E.Y.C, köpekleri çok sevdiğini ve olay günü sokakta gördüğü köpeği beslemek için marketten mama aldığını söyledi.
Ancak köpek, E.Y.C’nin elini ısırarak yaraladı. E.Y.C, “Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. Bana bakınca sevmek istedim, elimi uzattığımda bir anda kaptı. İlerideki bir ağabeyden yardım istedim ve hastaneye gittik.” dedi.
Köpeğin mamasının değil, yere düşen mamanın ambalajını aldığını belirten çocuk, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü dile getirdi.
E.Y.C. köpekleri sevdiğini ve sahiplenmek istediğini vurguladı.
Baba Ahmet C. ise olay günü oğlunun harçlığıyla mama aldığını ifade etti.
Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve Ahmet C, “Oğlum köpeğin pati vermesi için elini uzattığı anda köpek yanlış algılayıp elini ısırıyor.
Oğlum belediye ekibini yanına giderek köpeğin uyutulmaması ve zarar verilmemesi için defalarca ricada bulundu. Şu anda oğlum da iyi, köpek de iyi durumda.” şeklinde konuştu.