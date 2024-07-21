Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu

Ancak köpek, E.Y.C’nin elini ısırarak yaraladı. E.Y.C, “Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. Bana bakınca sevmek istedim, elimi uzattığımda bir anda kaptı. İlerideki bir ağabeyden yardım istedim ve hastaneye gittik.” dedi.