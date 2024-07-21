Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu

Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu
Düzenleme: Kaynak: AA

Antalya’da, sahipsiz bir köpeğin elini ısırması sonucu yaralanan 11 yaşındaki E.Y.C, yaşadıklarını anlattı.

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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 1

E.Y.C, köpekleri çok sevdiğini ve olay günü sokakta gördüğü köpeği beslemek için marketten mama aldığını söyledi.

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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 2

Ancak köpek, E.Y.C’nin elini ısırarak yaraladı. E.Y.C, “Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. Bana bakınca sevmek istedim, elimi uzattığımda bir anda kaptı. İlerideki bir ağabeyden yardım istedim ve hastaneye gittik.” dedi.

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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 3

Köpeğin mamasının değil, yere düşen mamanın ambalajını aldığını belirten çocuk, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü dile getirdi.

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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 4

Köpeğin mamasının değil, yere düşen mamanın ambalajını aldığını belirten çocuk, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü dile getirdi.

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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 5

E.Y.C. köpekleri sevdiğini ve sahiplenmek istediğini vurguladı.

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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 6

Baba Ahmet C. ise olay günü oğlunun harçlığıyla mama aldığını ifade etti.

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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 7

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve Ahmet C, “Oğlum köpeğin pati vermesi için elini uzattığı anda köpek yanlış algılayıp elini ısırıyor.

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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 8

Oğlum belediye ekibini yanına giderek köpeğin uyutulmaması ve zarar verilmemesi için defalarca ricada bulundu. Şu anda oğlum da iyi, köpek de iyi durumda.” şeklinde konuştu.

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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 9
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 10
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 11
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 12
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 13
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 14
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 15
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 16
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 17
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 18
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 19
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 20
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 21
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 22
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 23
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 24
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 25
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 26
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 27
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 28
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Sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk anlattı! Görüntüler gündem olmuştu 29
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