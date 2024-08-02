Sahipsiz sokak hayvanları kanunu hayata geçti! Bunu yapanlara 60 bin TL ceza kesilecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Sahipsiz sokak hayvanları kanunu hayata geçti! Bunu yapanlara 60 bin TL ceza kesilecek

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yasayla birlikte, sahipsiz sokak hayvanlarının korunmasına yönelik önemli düzenlemeler getirildi. Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki bu değişiklikler, hayvan haklarının güçlendirilmesi adına atılan adımları temsil ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30 Temmuz tarihinde onaylanan yeni yasaya göre, sokak hayvanları artık ilgili yerel yönetimler tarafından toplanarak hayvan barınaklarına yerleştirilecekler. Bu hayvanlar, yeni yuvalarını bulana dek bu merkezlerde kalacaklar. Ayrıca, insan ve diğer hayvanların sağlığını riske atan, kontrol altına alınamayan agresif davranışları olan, bulaşıcı hastalıkları taşıyan veya sahiplenilmesi yasaklanmış hayvanlar için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanacak.

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Belediyeler, belirlenen süre içinde, yani 31 Aralık 2028'e kadar, hayvan barınakları inşa etmek ve rehabilitasyon süreçlerini yönetmek üzere son kesinleşmiş bütçelerinin binde beşini ayıracaklar. Büyükşehir belediyeleri için bu oran binde üç olarak belirlenmiştir. Belediyelerin bu amaçla yapacakları harcamaların yüzde kırkı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Yasal yükümlülüklerini ihlal eden belediye yetkilileri, altı ay ile iki yıl arasında hapis cezası ile yargılanabilecekler. Ev hayvanlarını terk eden sahiplere uygulanan idari para cezası ise iki bin liradan altmış bin liraya yükseltilecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

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