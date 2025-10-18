YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valiliği, İçişleri Bakanlığınca 112 Acil Çağrı sistemi üzerinde gerekli altyapı kurulumunun tamamlandığını ve artık sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ihbarların 112 üzerinden alınacağını duyurdu.

Duyuruda, 112 Acil Çağrı sistemi üzerinden alınan ihbarların ilgili birimlere yönlendirilerek ekiplerin en kısa sürede müdahalesinin sağlanacağı belirtildi.

Yapılan duyuruda, “Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarların alınması ve ilgili belediye, kaymakamlık ve kurumlara bildirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca 112 Acil Çağrı sistemi üzerinde gerekli altyapı kurulumu tamamlanmıştır. Vatandaşlarımız, sahipsiz hayvanlara ilişkin ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden iletebilecek, bildirimler ilgili birimlere yönlendirilerek ekiplerin en kısa sürede müdahalesi sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.