Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Seyirci rahatsız oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! Seyirci rahatsız oldu

Hazal Subaşı’nın, Burak Berkay Akgül ile oynadığı Sahipsizler dizisi son sahnesiyle tepkilerin odağına yerleşti. Zorla birliktelik sahnesine sosyal medyadan tepki yağdı.

Sahipsizler dizisinin son bölümünde yaşanan birliktelik sahnesi tepki çekti. Seyirci o sahneden rahatsız oldu. Sosyal medyadan peş peşe tepkiler yağdı.

Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca gibi oyuncuların yer aldığı Sahipsizler dizisi son sahnesiyle tepki çekti.

iki.webp

Sahipsizler’in son sahnesinde Alaz soyunu devam ettirmesi için annesi Devran’a baskı uygular. Azize, ise bu kararı kendi özgür iradesiyle ve zamanı geldiğinde ister.

Dizinin son sahnesinde Devran Azize ile zorla birlikte olmak ister, Azize ise kendini korumaya çalışır. O sahnenin ekrana yansımasına seyirci ateş püskürdü.

jj.webp

SEYİRCİ RAHATSIZ OLDU

Bu sahneler seyirciyi rahatsız etti. Sosyal medyada "Bir adama, evli olduğu kadınla daha özel ve anlamlı bir öpüşme, sevişme sahnesi yazmak bu kadar zor olmamalı ya. Neden zorlama yoluna gidilmiş anlamak güç. Açıkçası hiç yakışmamış diziye. Çok başarısız bir sahne" diyen Deniz Tural'ın bu yorumuna destek mesajı yağdı.

Sahipsizler seyircisi "Konuşulmak için yapıyorlar", "Berbat bi sahne", "Ne gerek var bu sahneye" yorumları yapıldı.

ikik.webp

hh.webp

jjhjh.webp

kik.webp

jujh.webp

Son Haberler
Dolar bugün ne kadar oldu? İşte dolarda son rakam (22.05.2025)
Dolar bugün ne kadar oldu? İşte dolarda son rakam (22.05.2025)
Doğruya doğru bilgiyle varılır
Doğruya doğru bilgiyle varılır
‘Kasten yaralama’dan cezaevine girdi, evine ‘kenevir’ serası kurduğu ortaya çıktı
‘Kasten yaralama’dan cezaevine girdi, evine ‘kenevir’ serası kurduğu ortaya çıktı
Borsa güne yükselişle başladı! (22.05.2025)
Borsa güne yükselişle başladı! (22.05.2025)
Galatasaray’da koltuk değişimi! 44 yıllık saltanatı sona erdi... Kimse tahmin etmiyordu...
Galatasaray’da koltuk değişimi! 44 yıllık saltanatı sona erdi... Kimse tahmin etmiyordu...